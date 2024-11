Ilfattoquotidiano.it - Yiannis Efthimiàdis: la ricerca del gesto dentro la poesia (Traduzione di Chiara Catapano)

L’Alcinoo diè un poema nato per il “drama”, l’azione scenica. Un uomo, rinchiuso nell’angusto spazio del proprio “nous” – della mente pensiero – guarda alle profondità del proprio animo, cerca la verità del proprio Essere. E parla a ciò ch’egli vede di sé: un corpo più giovane, ovvero la propria sostenza in un corpo di giovane uomo che giace davanti ai propri occhi. Il nome Alkinoos va inteso nella sua dimensione etimologica, ossia “alki”, il potere della mente: l’intera composizione va nella direzione del sanare una scissione, quella dell’esistenza umana tra ragione ed emozione.Il giovane uomo viene presentato in uno stato di sonno o di necrosi, mentre l’uomo maturo si fa carico della narrazione poetica monologica. In sostanza, si tratta di un atto unico in cui si svolge e si sviluppa l’intenzione di un’unione erotica, intesa nella sua accezione archetipica: atto creativo, immersione assoluta e catalitica nella profondità dell’esistenza umana, dove pulsa la verità del sé.