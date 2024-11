Gaeta.it - Sciopero generale del 29 novembre: le piazze italiane in fermento contro il decreto sicurezza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La giornata didel 29ha visto una massiccia partecipazione dei cittadini che si danno appuntamento nelle. I manifestanti si sono riuniti per chiedere cambiamenti significativi nelle leggi che regolano il mercato del lavoro e per difendere la dignità dei lavoratori. Le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, hanno risuonato forti e chiare durante il corteo di Bologna, dove il messaggio principale è stato l’invito a non rimanere in silenzio di fronte a provvedimenti discutibili.L’adesione alloe le richieste dei sindacatiMaurizio Landini ha sottolineato i dati di adesione altissimi al movimento di protesta, definendo la giornata come un passo fondamentale per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.