Rifacimento di strade e marciapiedi avviati gli interventi

Tarantini Time QuotidianoSi registra l’avvio di nuove attività nell’ambito del piano con cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha programmato misure straordinarie finalizzate aldi arterie stradali e alla rifunzionalizzazione e all’ammodernamento degli impianti della pubblica illuminazione. Alla presenza dei vertici della Direzione dei Lavori Pubblici e dell’assessore al ramo, Cosimo Ciraci, il primo cantiere diè stato inaugurato, nella giornata di ieri, nella borgata cittadina di Talsano con l’esecuzione di opere riguardanti il piano viabile ed idi via Umberto I. Che è una delle zone cittadine interessate da una programmazione che comprende anche via Veneto, via Amalfi, via Cesare Battisti, via Salvemini, il Rondò di viale del Turismo, via Galera Montefusco e via Duca di Genova.