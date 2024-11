Quotidiano.net - Presepi, concerti e mercatini. La magia dell’Avvento

di Egidio Scala L’Avvento. Tempo di preparazione al Natale che può rivelarsi il momento ideale per un weekend in Emilia-Romagna, alla scoperta dei riti e delle tradizioni. Partendo da Castell’Arquato, nel Piacentino – Bandiera Arancione del Touring, eletto come uno dei Borghi più Belli d’Italia – per immergersi in un’atmosfera di festa e di storia, l’8 dicembre. Si fa festa nel borgo della Val d’Arda con ’Winterland’:di prodotti a chilometro zero, spettacoli e giochi per bambini. Si può mangiare nei vari stand gastronomici e applaudire la banda del paese. A Bologna, il primo dicembre si può assistere al Concertonell’ex Monastero di Santa Cristina il primo dicembre. A Cesenatico sempre il primo dicembre si inaugura il Presepe della Marineria (nella foto) , unico in Italia.