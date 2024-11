Scuolalink.it - Personale ATA: delusione per la mancata proroga dell’organico aggiuntivo

Le speranze delATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) per lanell’anno scolastico 2024/25 restano disattese. Nonostante alcune richieste sindacali, il Governo non ha fornito aggiornamenti concreti sul mantenimento di questo supporto fondamentale. L’incertezza generata da questa situazione sta alimentando un forte senso di frustrazione tra i lavoratori, che avevano riposto fiducia nelle promesse fatte nei mesi precedenti. Fondi Agenda Sud e Agenda Nord: una speranza ancora viva IlATA confida nell’utilizzo dei fondi legati ai piani Agenda Sud e Agenda Nord per finanziare l’organico. Questi strumenti potrebbero rappresentare una soluzione concreta, ma l’assenza di indicazioni ufficiali mantiene il clima di incertezza. Intanto, i lavoratori temono che l’assenzapossa compromettere il funzionamento quotidiano delle scuole e aumentare il carico di lavoro per ilgià in servizio.