Ilfattoquotidiano.it - Nissan Ariya, la prova de Il Fatto.it – L’alternativa elettrica che convince – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dici elettrico e pensi a Tesla. In realtà, senza inseguire mode o status symbol – piuttosto costosi – anche in Europa, via Giappone, c’è la possibilità di dimostrare che esistono prodotti elettrici con un senso compiuto, senza per questo andare sulla luna o rischiare la bancarotta.te a mettervi al volante almeno una volta della, ad esempio. Cioè il modello tutto elettrico della casa che appena due anni dopo la Tesla Roadster, era il 2010, ha cominciato a produrre la Leaf, l’più venduta nella storia dell’automobile. Avrete la netta sensazione di aver guidato il futuro nel presente.Una sorta di navicella spaziale con quella plancia avvolgente e tecnologicamente raffinata con materiali ultraleggeri e di qualità nella parte superiore, con l’effetto legno che ben si sposa con i tasti touch del pannello comandi incastonati nella parte inferiore della plancia e il doppio display da 12,3”.