La strana teoria di Carolina Morace l’europarlamentare bocciata in biologia

Roma, 29 nov – È proprio vero, non si finisce mai d’imparare. Prima notizia del giorno: lo pensavamo morto e sepolto, affossato nella diatriba diarchica tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ma il Movimento 5 Stelle è vivo (vabbè, si fa per dire) e combatte contro di noi. Seconda nuova: nel 2024 per fare figli basta che ci sia l’amore. Non ci credete? Bè, nemmeno noi. A quanto pare, però, per l’eurodeputataè così. Ma andiamo con ordine.L’attacco al governo MeloniSiamo in una vuotissima sessione del Parlamento Europeo, si parla di diritti civili. A prendere parola è la famosa ex calciatrice. Che da brava attaccante che fu parte alla (solita e poco originale) carica contro il governo Meloni. «Dobbiamo prendere atto che oggi esiste un’Europa in cui le coppie gay possono sposarsi, realizzare la loro famiglia e vivere in pace e armonia nella società.