La famiglia di ex mezzadri che con il suo vino abruzzese ha conquistato i Tre Bicchieri

Lo sfaccettato mondo delnon smette mai di regalare sorprese. Non solo per le novità che spuntano fuori qua e là, segno tangibile di un settore che, pure in mezzo a mille difficoltà, resiste e tiene duro; ma anche perché spesso veniamo concretamente in contatto con i cambiamenti che avvengono all'interno delle aziende, rivoluzioni che, magari lentamente, vengono alla luce e portano a cambiamenti di stili e di obbiettivi. Fa parte di quest'ultimo caso la parabola dell'azienda dellaSpinelli.Il cambiamento inciso nel Dna«Non nasciamo come vignaioli» inizia a raccontarci Vincenzo Spinelli, che gestisce la parte commerciale, «siamo arrivati al mondo dell'uva piano piano». A questo punto è necessario iniziare a familiarizzare con la carta geografica dell'Abruzzo: «siamo in piena Val di Sangro, ad Atessa, oggi una vallata che si divide tra agricoltura e industria, ma che nel Secondo dopoguerra era quasi esclusivamente dedicata alla coltivazione di ortaggi e piante da frutto.