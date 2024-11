Anteprima24.it - Foglianise, 920mila euro per la palestra scolastica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diè tra i beneficiari dei fondi destinati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche.Grazie a un finanziamento di, previsto con il Decreto Ministeriale n. 228 del 14 novembre 2024, sarà possibile completare e rendere pienamente fruibile la struttura comunale adiacente al polo scolastico di Via Roma, un intervento fondamentale per garantire spazi moderni e sicuri destinati alla pratica sportiva e alle attività educative.“Siamo orgogliosi – fanno sapere dall’amministrazione – di poter restituire ai nostri giovani una struttura che rappresenti non solo un luogo dove fare sport, ma anche un simbolo di crescita, aggregazione e benessere. Con fiducia e determinazione, auspichiamo che il decreto di finanziamento arrivi quanto prima, così da poter avviare i lavori e dare forma concreta a questo importante intervento”.