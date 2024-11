Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Cinema Horror: coi tempi che corrono un film può terrorizzare più di ieri

Udii un sussurro, intenso e quasi gridato, diretto a non so quale immagine, quale visione, due volte. un grido che era poco più di un respiro: “Che orrore! Che orrore!”. Così Marlow, protagonista di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, racconta l’agonia di Kurtz. Lo stesso orrore che ritroveremo, ottant’anni dopo, in Apocalypse Now (che dal racconto dello scrittore anglo-polacco è liberamente tratto) nelle parole che Kurtz-Marlon Brando rivolge, morente, a Willard-Martin Sheen: ancora una volta “Orrore! Orrore!”. Mentre Sheen colpisce con un machete Brando, il regista Francis Ford Coppola alterna l’immagine sacrificale degli indigeni che mozzano di netto la testa a un bue, puntando su un agghiacciante contrasto cromatico fra il nero del manto dell’animale e il rosso acceso del suo sangue. Per me, è una delle scene più orrorifiche cui abbia assistito al