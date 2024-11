Sport.quotidiano.net - Champions ancora amara per il Bologna: Lucumi non basta, il Lille passa al Dall’Ara

, 27 novembre 2024 – Nella fredda notte dentro o fuori, quella che può allontanare le stelle o renderleper un po’ a portata di mano, nella notte per continuare a sognare o del brusco risveglio, ildi Italiano non riesce a trovare la prima gioia inLeague e tra sfortuna e qualche disattenzione subisce la quarta sconfitta in 5 partite di questa Fase Campionato della massima competizione europea. Finisce 2-1, con la doppietta di Mukau per il(primi due gol in carriera per lui) e l’illusoria rete di, anch’egli al primo sigillo con la maglia del. La prima occasione è dele arriva al 4’ con David che liberato da un’incursione di Sahraoui prova a girare sul secondo palo da zona centrale, mancando però il bersaglio di alcuni metri, con la palla alta sulla traversa.