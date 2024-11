Lettera43.it - Torino, non solo Red Bull: un gruppo arabo interessato al club di Cairo

Leggi su Lettera43.it

L’interesse di Red, la smentita di Urbanoe adesso le nuove indiscrezioni su possibili acquirenti. Ilsembra essere finito nel mirino degli arabi. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, al netto delle smentite dell’attuale patron, a Riad, in Arabia Saudita, c’è chi ha puntato ilgranata. Non è stata ancora aperta alcuna trattativa e le parti non sono entrate in contatto. Il quotidiano però è certo: il presunto establishment saudita starebbe studiando il fascicolo per valutare la fattibilità dell’operazione., che non sembra intenzionato a voler cedere la società, potrebbe vacillare di fronte a una cifra intorno ai 200 milioni di euro.LEGGI ANCHE: La Juve e i rumors su Agnelli, le novità Rede altre pillole calcisticheUrbano(Getty Images).