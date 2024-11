Oasport.it - Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa per il primo raduno del nuovo quadriennio olimpico

Leggi su Oasport.it

Inizia ilanche per il: la Nazionale italiana di, guidata dal CT Carlo Silipo, si ritroverà Centro Federale del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia da domenica 8 a venerdì 13 dicembre. Sono 23 le azzurre inserite nell’elenco diramato dal commissario tecnico.Al sito federale presenta così ilappuntamento delcicloil CT Carlo Silipo: “Iniziamo questocon 23 ragazze, mancherà per ora soltanto Sofia Giustini, perché il 16 ha una partita di campionato in Spagna, quindi sarebbe stato inutile farla venire e poi ripartire subito. Ilservirà anche a preparare l’impegno che avremo a metà gennaio in World Cup ad Alessandropoli. Inizia unciclo, dove dobbiamo rinnovare e valutare anche forze nuove, la maggior parte delle ragazzecomunque già sono passate almeno per una volta con la prima squadra“.