Lettera43.it - M5s, i militanti pro-Grillo fondano l’associazione ‘Figli delle Stelle’

Leggi su Lettera43.it

A pochi giorni dalla Costituente del M5s e in vista della ripetizione del voto online sulle modifiche statutarie chiesta da Beppe, icontrari all’abolizione del ruolo del garante e della regola del doppio mandato hanno dato vita alStelle‘, che ha l’obiettivo di «garantire la sopravvivenza e la diffusione dei valori del vero Movimento».Beppe(Getty Images).è presieduta da Alessia De Caroli, che insieme ad altri attivisti ha contestato al Palazzo dei congressi i vertici del M5s durante la Costituente. Parlando all’Adnkronos, De Caroli ha messo in chiaro: dietro all’iniziativa non c’è. «Non abbiamo nessun contatto, ma lo ringraziamo per aver difeso i nostri pilastri e saremmo onorati di poterlo incontrare».Una settimana alla nuova consultazione: gli attivisti pro-rinnovano l’indicazione del non voto, ha spiegato De Caroli, «ha un consiglio di facilitatori, che aiuta tutti i ragazzi soci a portare avanti le attività culturali associative.