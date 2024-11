Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: dentro Mbangula!

88?Philogene, fuori Bailey nell'.86?Fagioli, fuori Thuram nella.84? Pronto anche Fagioli ad entrare.82?che prova il tutto per tutto.80? Fuori Yildiz enella.78? Fuori Kamara e Watkins,Duran e Barkley nell'.76? Tielemans debolmente finisce sulle mani del portiere.74? Yildiz fermato prima dell'ingresso in area di rigore.72? Conceicao a giro non trova la porta dopo una bellissima giocata.70? Locatelli mostruoso su McGinn.68? Cross di Conceicao che finisce sulle mani di Martinez.66? Fuori Savona per infortunio,Danilo nella.64? Parata fenomenale di Martinez su Conceicao.62?che prova il pressing alto.60? Cambiaso anticipa Bailey.