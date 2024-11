Gaeta.it - Iniziativa Wild Youth Abruzzo: formazione ecologica per giovani tra i 18 e i 35 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il WWFlancia un’che mira a coinvolgere inella lotta per la salvaguardia della biodiversità e per l’educazione. Il progettoè un’opportunità per 30 partecipanti delle province di L’Aquila, Chieti, Teramo, e non solo, di approfondire tematiche cruciali per il futuro del nostro ambiente. Questo articolo esplorerà nel dettaglio le peculiarità dell’, la sua struttura e le modalità di iscrizione.dettagli del progetto e le sue finalitàè un progetto innovativo che si rivolge acompresi tra i 18 e i 35. La durata dei corsi è di 30 ore e si svolgeranno tra febbraio e marzo del 2024. Gli incontri saranno organizzati nelle città di L’Aquila, Chieti e Teramo, oltre che presso l’Oasi WWF Lago di Serranella.