Dexter | Original Sin il trailer della nuova serie

Leggi su Cinefilos.it

Sin, ilCi avevano portato a credere che la storia diMorgan avesse raggiunto una conclusione definitiva quando il serial killer è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal figlio in: New Blood. Tuttavia, unappena rilasciato per la prossimaprequel,Sin, rivela che almeno riesce ad arrivare in ospedale.Con questo, sembra che siamo un passo più vicini a un’altrasequel; i pianii prevedevano uno spin-off incentrato su Harrison Morgan prima che l’attenzione di Showtime si spostasse sull’esplorazione dei primi anni di.Patrick Gibson assume il ruolo del personaggio principale per esplorare la storia delle origini di, anche se Michael C. Hall sarà presente come narratore e “voce interiore” del suo ruolo più famoso.