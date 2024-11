Tuttivip.it - “Convocata riunione urgente”. Le faccende del Grande Fratello sul tavolo di Mediaset: si mette malissimo

Il, edizione non italiana, potrebbe essere sospeso in anticipo rispetto alla programmazione prevista, dopo le deludenti performance auditel delle ultime settimane. Secondo fonti vicine alla produzione, unastraordinaria tra i vertici die il team del reality è stataper decidere il futuro della trasmissione. Il programma, inizialmente previsto fino a marzo 2025, rischia di essere interrotto già a gennaio.Il reality condotto da Alfonso Signorini sta attraversando una delle fasi più critiche della sua storia, con ascolti che non superano una media di 1,8 milioni di spettatori per puntata e uno share fermo al 14%. Il cambio di programmazione, con lo spostamento dal lunedì al martedì e una seconda puntata settimanale al sabato, ha contribuito al calo di interesse del pubblico, soprattutto nel confronto diretto con Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.