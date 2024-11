.com - Clownterapia nelle scuole al Municipio XIV: “Miglioriamo benessere dei bambini”

alXIV: un’iniziativa di cui si parla da giorni, un progetto pilota volto al miglioramento del “dei”. In questi termini ne parla Sandro Chinni, consigliere del Movimento 5 Stelle nelXIV.: la proposta per ildeiNel parlamentino di Monte Mario si parla della possibilità di introdurre un programma innovativo: una sorta di terapia del sorriso negli istituti scolastici del territorio. Un progetto pilota didel quattordicesimoe poi magari da estendere in tutta Roma e non solo. Questo è l’obiettivo della proposta partita da Sandro Chinni, consigliere del Movimento 5 Stelle nelXIV, trasformato in atto già protocollato che sarà discusso nel miniparlamento di Monte Mario.