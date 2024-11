Romadailynews.it - Cina: Yunnan, venduti fiori per decorazioni Capodanno lunare (2)

Kunming, 27 nov – (Xinhua) – Lavoratori confezionanofreschi recisi pronti per essere consegnati in una base di piantagione a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello, il 25 novembre 2024. Lo, uno dei principali fornitori diper ledel, ha recentemente assistito all’inizio della stagione di punta annuale. Questi, popolari nel periodo della Festa di primavera (di solito dall’inizio di dicembre alla Festa delle lanterne dell’anno successivo), non solo vengonoin tutto il Paese, ma anche nei mercati esteri come Giappone e Russia. (Xin) Agenzia Xinhua