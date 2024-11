Formiche.net - Trump (e Musk) alla ricerca dello “zar” dell’IA

Leggi su Formiche.net

Donalddel suo zar per l’Intelligenza Artificiale. E no, non sarà Elonsebbene tutto porterebbe a lui vista l’importanza che ricopre per il tycoon. Ad ogni modo, come scrive Axios, il nuovo capo del Department of Effeciency Government (Doge) sarà al fianco del presidente eletto per aiutarlo nella scelta. A dire il vero, precisa il sito che ha dato la notizia in esclusiva, non è neanche detto chefinene nominerà uno, ma il team a cui è stata affidata la transizione sono mesi che ne sta discutendo. D’altronde la gestione e l’utilizzo delle tecnologie emergenti rientra tra le priorità della nuova amministrazione repubblicana, che si è per l’appunto assicurata le prestazioni di.Il compito che verrà affidato all’eventuale zar è chiaro: fare degli Stati Uniti un polo tecnologico invidiato in tutto il mondo, per rispondere al concetto di America First.