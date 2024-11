Lapresse.it - Trump annuncia dazi alla Cina se non blocca il Fentanyl: cos’è e cosa provoca?

Leggi su Lapresse.it

Resta alta l’allerta per ile i fentanili in Italia e in Europa, mentre negli Usa la piaga è già scoppiata da tempo. Anche per questo Donaldhato che aumenterà i: “Ho avuto molti colloqui con lasulle enormi quantità di farmaci, in particolare il, inviati negli Stati Uniti, ma senza alcun risultato. I rappresentanti dellami hanno detto che avrebbero istituito la loro pena massima, quella di morte, per qualsiasi spacciatore sorpreso a fare questo ma, sfortunatamente, non hanno mai dato seguito, e la droga si sta riversando nel nostro Paese, principalmente attraverso il Messico, a livelli mai visti prima”, scrive il presidente eletto. “Fino a quando non si fermeranno, addebiteremouna tariffa aggiuntiva del 10%, al di sopra di qualsiasi tariffa aggiuntiva, su tutti i loro numerosi prodotti che arrivano negli Stati Uniti d’America”.