Napolipiu.com - Policano: “Vi racconto cosa mi disse Maradona al telefono. E su Kvara dico che…”

L’ex calciatore ha ricordato il Pibe de Oro e ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi sulla reazione ditskhelia alla sostituzione.Roberto, ex calciatore di Napoli, Roma e Torino, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di “1 Football Club”, ricordando prima di tutto Diego Armando: “Quell’estate ero in ritiro con Ciro Ferrara, me lo passò ale mi: ‘Sei fortunato, ora le punizioni le batterai tu’. Vorrei tanto averlo conosciuto”.Sul successo contro la Roma: “Il Napoli meritava per le occasioni avute, per la costanza, per la voglia. È stato molto più propositivo, la Roma non ha fatto niente per impensierire gli azzurri”. Sull’atteggiamento post gol: “Forse in quel momento ha sbagliato a non continuare, poteva fare molto male”.