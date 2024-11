Lui al posto di Madonia Ballando con le stelle annuncio ufficiale sul nuovo maestro di Federica Pellegrini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Adesso non ci sono più dubbi, infatti è arrivato il comunicatodella Rai sul sostituto di Angelocon le. Dopo la cacciata decisa per divergenze professionali, si erano fatti diversi nomi di professionisti pronti a subentrare per ballare con. Ma alla fine è prevalso un ballerino amatissimo dal pubblico della tv pubblica.Il sostituto dicon leè un volto molto conosciuto e apprezzato dai telespettatori, che avranno l’opportunità di rivederlo all’opera. Il suo debutto è previsto per sabato 30 novembre, quando potrà esibirsi per la prima volta con la campionessa olimpica di nuoto. Il sito Fanpage ha pubblicato in anteprima la nota stampa della Rai.Leggi anche: “Quello che è successo.”.con le, le parole di Milly Carlucci sul casocon leil sostituto di: chi èDunque, Milly Carlucci potrà accogliere in studio una vecchia conoscenza dicon le