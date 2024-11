Thesocialpost.it - “Lui al posto di Madonia”. Ballando con le stelle, annuncio ufficiale sul nuovo maestro di Federica Pellegrini

Ora è: la Rai ha annunciato il nome del sostituto di Angelocon le. Dopo la sua esclusione, dovuta a divergenze professionali, erano stati ipotizzati diversi candidati per affiancare, ma alla fine è stato scelto un ballerino amato dal pubblico televisivo. Il debutto è fissato per sabato 30 novembre, quando potrà esibirsi per la prima volta con la campionessa olimpica.Leggi anche: “allontanato, ecco la verità ”.con le, finalmente parla Alberto MatanoSecondo una nota stampa anticipata da Fanpage, Milly Carlucci riaccoglierà in studio un volto storico del programma. Ilpartner dellaè un professionista che ha lavorato per molti anni ae che ritorna, per la gioia dei fan, dopo un periodo di assenza.