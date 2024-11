Lapresse.it - Eredità Agnelli: legali Elkann, atti Dicembre legittimi, assetto non cambierà

Napoli, 26 nov. (LaPresse) – “Nessuno dei fratellifigura tra i destinatari delle perquisizioni disposte dalla Procura di Torino, per cui essi non sono a conoscenza degli elementi che fondano questa nuova iniziativa del pubblico ministero, che segue gli innumerevoli tentativi, sinora tutti respinti dai giudici, di Margheritadi sovvertire le volontà dei suoi genitori”. È quanto sottolineano in una nota gli avvocati che assistono i fratelli John, Lapo e Ginevra. “I nostri clienti ribadiscono tuttavia la certezza dellatà di tutti glirelativi allae sono certi di poter provare nelle sedi opportune la correttezza del proprio operato. L’attualedellacosì come il ruolo in essa ricoperto da Johnriflettono le volontà di Gianni e Marella, sono sostenuti da tutta la famiglia e non potranno essere modificati da alcuna azione giudiziaria”, conclude la nota.