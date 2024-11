Cher Sonny Bono Francis Ford Coppola e quella sera a casa di Dalì | Erano tutti nudi o semisvestiti

Leggi su Open.online

e Salvadorche risulterebbe come unata tra giganti della storia in realtà in: The Memoir Part One, la biografia dell’icona della musica statunitense da poco in libreria, viene descritta come un incubo, seppur assai divertente. Tutto è cominciato durante un soggiorno al St. Regis Hotel di New York, quandoin città per far visita a un amico, e incontraronoche stava girando un film. I tre si imbatterono anche nel prolifico artista surrealista che li invitò a una festa cheavrebbe organizzato con la moglie Gala. I tre accettarono, convinti probabilmente di ritrovarsi in una di quei party per raffinati intellettuali, in realtà al loro ingresso nella suite dila situazione era tutt’altra.