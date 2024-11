Tvpertutti.it - Caso Madonia Ballando, Pellegrini lasciata sola: parla Rossella Erra

IlAngelocontinua a far discutere dopo il suo abbandono acon le Stelle. Tra le voci critiche emerge quella di, voce del popolo del programma, che non ha esitato a esprimere il proprio disappunto per come è stata gestita la vicenda e per il trattamento riservato a Federica. "Mi ha fatto male vedere come Federica, una leggenda dello sport, sia stata messa in secondo piano", ha dichiarato in una intervista ria Fanpage.it: "Lui guardava sempre verso la prima fila, dove era seduta Sonia Bruganelli. È stato evidente che c'era una questione personale dietro".Secondo, la scena si è trasformata in un momento scomodo e fuori luogo. "Federica sembrava quasi fare da portavoce ain una situazione che non c'entrava nulla con il ballo.