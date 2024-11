Bayern Monaco-PSG come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

vedere in diretta tvla sfida-PSG, valida per la quinta giornata di? Big match di serata tra due squadre che però fin qui hanno fatto fatica nelle prime quattro giornate della competizione. Sei punti conquistati daldi Vincent Kompany, addirittura solamente quattro quelli della formazione di Luis Enrique, che in questo momento sarebbe eliminata. La sfida è in programma martedì 26 novembre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Calcio. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.-PSGin tv?SportFace.