Liberoquotidiano.it - "Uscire da X per Musk?": Jovanotti a valanga: come spiana la sinistra, memorabile lezione

Mezzo mondo della musica italiana lascia X per protestare contro Elon? Eimpartisce unaalla"paura-e-terrore" via Corriere della Sera. Nella lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo, Lorenzo Cherubini (questo il nome all'anagrafe dell'artista nato a Roma 58 anni fa) riflette sul ruolo dell'imprenditore miliardario, grande sostenitore di Donald Trump tanto da esserne coinvolto nella nascente nuova amministrazione americana. "Capisco chi è impaurito, sebbene io non lo sia - premette-.è una rockstar, e sa di esserlo. È proiettato a superare i modelli con cui siamo cresciuti. Nella controversia è a suo agio: sa che l'algoritmo non misura il consenso, ma i numeri.però non è solo il circo; è anche Starlink, che porta Internet nel Sahara e nei posti più remoti".