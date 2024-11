La vendetta di Beppe Grillo | chiede la ripetizione del voto degli iscritti al Movimento cinque stelle su tutti i quesiti approvati compreso quello che lo riguarda

Leggi su Open.online

Non poteva chiudersi così e infatti, a sipario calato, il “garante” delha fornito la sua gelida: la richiesta didelsumessi in votazione da giovedì a ieri e che hanno segnato la vittoria congressuale di Giuseppe Conte e la fine della stessa figura del garante. Ovviamente, però, le nuove regole, votate ieri, valgono dal prossimo congresso in avanti ma per queste votazioni il fondatore depuò ancora usare il potere che lo statuto gli garantiva:dire ladel. Ed effettivamente, oggi pomeriggio, ha formalizzato la richiesta ai vertici delche – a quanto risulta a Open – hanno preso atto della richiesta, ben sapendo che lasarà inevitabile.