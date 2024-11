Agi.it - Il 2024 è l'anno d'oro del tennis italiano

AGI - La Billie Jean Cup e la Coppa Davis coronano untrionfale per ilcon ben 26 titoli conquistati tra singoli, doppi, doppi misti e nazionali, sia maschili che femminili. Il mattatore è Jannik Sinner, primodella storia numero 1 del ranking e trionfatore in due Slam come gli Australian Open e agli Us Open, nei 1000 di Miami e Cincinnati e nei 500 a Rotterdam e Halle, oltre che a Shanghai e alle Atp Finals di Torino. Tra le donne brilla la stella di Jasmine Paolini approdata a due finali Slam, al Roland Garros e a Wimbledon e vincitrice del 1000 di Dubai. L'Italia ha 10 giocatori maschi nelle prime 101 posizioni della classifica e ha vinto un prestigioso bronzo alle Olimpiadi di Parigi con Musetti e cinque tornei con Berrettini (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel), Darderi (Cordoba) e Sonego (Winston-Salem).