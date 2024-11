Dal 13 al 15 dicembre torna a Fondi lo Street Food Festival

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024 –a gran richiesta, a distanza di un anno esatto dall’ultima edizione, loche si terrà, nel centro storico di, dal 13 al 15.Tante le novità di questa settima edizione in termini di proposte gastronomiche, artistiche e di location: gli eventi si svolgeranno infatti tra Piazza Duomo, Corso Appio Claudio e Piazza della Repubblica e, per la prima volta, in Piazza Felice Chiusano dove sorgerà un magico mondo natalizio interamente dedicato ai bambini.Gli stand, quest’anno, non saranno ubicati in Piazza Giacomo Matteotti che sabato 14ospiterà la partenza dell’Union Rally Event 2024.Proposte per tutte le età, dunque, musica, spettacolo e tantissimo divertimento. Grande protagonista della serata inaugurativa, direttamente da Made in Sud, sarà Carmine Faraco, noto agli affezionati del piccolo schermo come “l’uomo dei pecché”, che lascerà per una serata i suoi affezionati telespettatori per far divertire il pubblico di