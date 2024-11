Ilfoglio.it - "Da francescani a gesuiti". Il paragone di Grillo rivela del M5s più di quanto non dica

Leggi su Ilfoglio.it

Dain, dunque, si sono trasformati gli iscritti del MoVimento Cinque Stelle secondo Beppe, fondatore e oramai ex padre spirituale. È un curioso, chepiù dinon. Anzitutto i: i quali originariamente volevano essere l’ancora di salvezza di una Chiesa in rovina, però ben presto si distinsero soprattutto per la lotta senza quartiere contro altri ordini ecclesiastici, addosso a cui si scagliavano con astio degno degli eretici, giungendo poi a dividersi al proprio interno in sotto-ordini pronti a dilaniarsi per stabilire chi fosse più francescano degli altri, finché non vennero percepiti dall’opinione pubblica come un peso inutile e inspiegabile, rinchiuso in conventi che traboccavano di fannulloni semianalfabeti dediti alla crapula e all’ipocrisia.