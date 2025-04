Marco Mouly arrestato a Fiumicino il re delle truffe tradito dal passaporto falso | su di lui anche un documentario su Netflix

Leggi su Open.online

Dopo una truffa da 283 milioni di euro e una, la latitanza di, notocome MardochéL’Elegant, si è conclusa all’aeroporto di, dove la Polaria lo hanei giorni scorsi., cittadino tunisino naturalizzato in Francia, era ricercato per una condanna a otto anni di carcere inflitta nel 2017 dai tribunali francesi per una maxi frode legata al mercatoquote di carbonio. L’inchiesta, nota come la «truffa sulla tassa sul carbonio», aveva portato alla luce un sistema fraudolento in cuie la sua banda sfruttavano il meccanismo del mercatoquote di carbonio dell’Unione Europea per lucrare in maniera illecita. Come funziona il mercato europeoquote di carbonioNell’Unione Europea vige un sistema che consente alle aziende di comprare e vendere la possibilità di emettere gas serra, dividendosi le quote di un mercato caratterizzato da un tetto fisso che non può essere superato.