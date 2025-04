Quotidiano.net - Festival di Cannes 2025, Mario Martone in corsa per la Palma d'oro con il biopic ‘Fuori’

L’Italia quest’anno potrebbe vincere lad’Oro a. A rappresentare il nostro Paese in concorso alla 78esima edizione deldel Cinema ci sarà, infatti,con il filmche racconta un’esperienza vissuta dalla scrittrice Goliarda Sapienza (che ha il volto di Valeria Golino).: i film più famosi Il regista, classe 1959, ha iniziato la sua carriera a teatro, il primo amore che non ha mai lasciato, per dedicarsi solo successivamente ai cortometraggi prima e ai lungometraggi poi. Arrivato al cinema la sua produzione non è passata inosservata e in carriera ha fatto incetta di premi. Il suo esordio tra i film, ‘Morte di un matematico napoletano’ (1992), gli ha fatto vincere il Leone d’Argento alla regia a Venezia, il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore regista esordiente e il Ciack d’oro come migliore opera prima.