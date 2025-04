Firenzetoday.it - Aule allagate, termosifoni spenti e coperte in classe. “Dignità per le nostre scuole”

Bagni che non funzionano, finestre che non si chiudono,fredde e. Sono questi i motivi che hanno spinto gli studenti di alcune scuole fiorentine a indire uno sciopero per la giornata di mercoledì 16 aprile. Giornata che vedrà anche un incontro tra il collettivo K1 e la Città.