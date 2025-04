Ad Anagni le celebrazioni per il 173 anniversario della fondazione della Polizia

celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, nella nostra provincia, hanno avuto inizio alle ore 09.00, con la deposizione della corona da parte del Questore di Frosinone, dott. Pietro Morelli, alla lapide dei caduti della Polizia di Stato, presso la Palazzina. Frosinonetoday.it - Ad Anagni le celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione della Polizia Leggi su Frosinonetoday.it Ledel 173°di Stato, nella nostra provincia, hanno avuto inizio alle ore 09.00, con la deposizionecorona da parte del Questore di Frosinone, dott. Pietro Morelli, alla lapide dei cadutidi Stato, presso la Palazzina.

Anagni, Grande entusiasmo per il 173° anniversario della polizia di Stato - Foto 1 di 10. Celebrato ad Anagni il 173esimo anniversario della Polizia di Stato: onori, memoria e impegno per la sicurezza. Anagni celebra il 173° Anniversario della Polizia di Stato: una giornata di orgoglio e partecipazione. ANAGNI - LA CITTÀ OSPITA IL 173° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. Anagni celebra il 173° anniversario della Polizia di Stato: una giornata di festa in città. Anagni (FR) – Festa della Polizia nel borgo medievale tra memoria e presente. Ne parlano su altre fonti

Grande entusiasmo per il 173° anniversario della polizia di Stato - Entusiasmo e ammirazione per i rappresentanti della Polizia di Stato, ad Anagni per il 173.mo anniversario della fondazione. In piazza Cavour i gazebo delle varie specialità, automezzi e motociclette. (ciociariaoggi.it)