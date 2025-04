Devil May Cry | Dante Ritorna! La Serie Animata Netflix Rinnovata per una Seconda Stagione

Devil May Cry? Preparati, perché Dante sta per tornare! La Serie Animata di Netflix ha riscosso un successo tale da meritarsi una Seconda Stagione. Se ami l'azione e il soprannaturale, questo è ciò che fa per te. Il Ritorno Trionfale di Dante: Una Nuova Stagione All'OrizzonteLa prima Stagione ha lasciato tutti a bocca aperta, e ora è ufficiale: Adi Shankar ci regalerà un altro capitolo di questa saga avvincente. Dimentica quello che pensavi di sapere: questa Serie Animata è un mondo a sé, non un semplice anime. Un Cast Vocale Stellare per un'Esperienza IndimenticabileJohnny Yong Bosch nei panni di Dante, Kue Lawrence come giovane Dante, Scout Taylor-Compton che dà voce a Mary Ann Arkham. e l'indimenticabile Kevin Conroy, che ha prestato la sua voce a William Baines, il Vice Presidente degli Stati Uniti.

