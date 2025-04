Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, Marotta rassicura i tifosi sulla permanenza: il confronto con gli altri allenatori della storia recente dell’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le parole del presidente sul futuro del tecnicoIl tema legato alla trattativa per ildi contratto di Simone, continua a tener banco in casa Inter. Nel corso de Il Foglio a San Siro, il presidente nerazzurro Beppeha preso parola sul palco rispondendo anche alla domanda relativa al futuro del proprio tecnico. Questo il suo elogio nei confronti dell’allenatore che quest’anno è in corsa per il campionato, la Coppa Italia e la Champions League (col Mondiale per Club di giugno negli USA).SULDI– «Abbiamo presoal momento giusto. Quando è andato via Conte,stava firmando con la Lazio e per fortuna non aveva ancora firmato. Ha 49 anni, è ancora giovane.