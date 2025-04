Rapporto immigrazione | in Toscana crescono gli stranieri presenti sono l' 11 6% della popolazione

stranieri presenti in Toscana sono 424.000, l’11,6% della popolazione (in leggera crescita rispetto all'11,1% del 2022) con una media italiana che si attesta invece all’8,9%. E con i 146.000 stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, sono 570.000 i residenti in Toscana che. Firenzetoday.it - Rapporto immigrazione: in Toscana crescono gli stranieri presenti, sono l'11.6% della popolazione Leggi su Firenzetoday.it I cittadiniin424.000, l’11,6%(in leggera crescita rispetto all'11,1% del 2022) con una media italiana che si attesta invece all’8,9%. E con i 146.000che hanno ottenuto la cittadinanza italiana,570.000 i residenti inche.

Rapporto immigrazione: in Toscana crescono gli stranieri presenti. Rapporto immigrazione: in Toscana crescono gli stranieri presenti, sono l'11.6% della popolazione. Nuovo anno giudiziario, in Toscana crescono furti e rapine. A Prato le maggiori scoperture di magistrati e personale amministrativo. Toscana, crescono i lavoratori immigrati (ma negli impieghi più umili). Catania oltre l’emergenza: nel 2024 crescono del 4 per cento gli stranieri residenti. Crescono i residenti stranieri in Italia, per Ismu sono 5 milioni e 775 mila | In calo natalità e irregolari. Ne parlano su altre fonti

Rapporto immigrazione: in Toscana crescono gli stranieri presenti - Rapporto immigrazione in Toscana, Giani: “La Toscana ha gestito le emergenze in un contesto nazionale incerto e frammentato” ... (sienafree.it)

In Toscana 424mila cittadini stranieri, presentato il rapporto sull’immigrazione. Giani: “Gestito le emergenze” - I cittadini stranieri presenti in Toscana sono 424mila, l’11,6% della popolazione, al di sopra della media italiana che si attesta all’8,9%. Saranno un milione nel 2060 ... (intoscana.it)

Rapporto Irpet, Giani: "Economia in Toscana forte malgrado congiuntura internazionale" - “Economia toscana forte malgrado i segnali internazionali poco incoraggianti. Bene la crescita dell’occupazione, la tenuta dell’export nei settori più forti, l’andamento del turismo e la ... (msn.com)