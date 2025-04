Formiche.net - La stabilità tedesca è una buona notizia per l’Italia. De Romanis spiega perché

Leggi su Formiche.net

Dopo quarantacinque notti, è giunta l’alba. Spd e Cdu/Csu hanno siglato l’accordo che sancirà il via libera al nuovo esecutivo tedesco guidato dal cancelliere Friedrich Merz. In un contesto come quello attuale, che sul piano geopolitico presenta diverse turbolenze, la nuova compagine dell’esecutivo tedesco rappresenta “un punto fermo importante, anche per il nostro Paese, in particolare in virtù delle forti interconnessioni tra le nostra e l’economia”. A dirlo, sulle colonne di Formiche.net, è Veronica De, docente di economia europea alla Luiss.Professoressa de, come si presenta anche in prospettiva europea il nuovo esecutivo guidato da Merz?Si torna al modello della grande coalizione, con un cancelliere che ha un passato nel mondo della finanza e che ora, sul piano politico, ha fatto chiaramente capire di voler mettere in atto iniziative finalizzate a dare nuova linfa economica alla Germania.