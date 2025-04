Dissesto idrogeologico finanziati 7 interventi in Bergamasca per oltre 23 milioni di euro

Bergamonews.it - Dissesto idrogeologico, finanziati 7 interventi in Bergamasca per oltre 2,3 milioni di euro

Bergamo. Bando Dissesti 2024, approvata la graduatoria: con 7,7di23 progetti in Lombardia, tra cui sette in provincia di Bergamo. Lo rende noto l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Risorse energetiche Massimo Sertori, promotore dell’iniziativa. Le risorse sono destinate aurgenti di difesa del suolo e sistemazione idrogeologica nei territori montani e parzialmente montani delle province di Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Sondrio. Il bando, avviato lo scorso 30 settembre 2024, si inserisce nell’ambito del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.“Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla Regione Lombardia e dall’assessore Sertori nei confronti delle esigenze dei nostri territori”, affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia per la provincia di Bergamo, Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi, vicepresidente delle V commissione, Territorio e Infrastrutture”.