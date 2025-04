Peppe Di Napoli apre nel cuore di Napoli | l' annuncio fa impazzire i fan - VIDEO

Peppe Di Napoli annuncia una nuova apertura. Il pescivendolo più famoso del web aprirà nel cuore di Napoli. L'annuncio è arrivato con un VIDEO sui social. Il nuovo locale di Peppe dovrebbe nascere in via dei Tribunali, ma non è chiaro se si tratta di una pescheria o una risto-pescheria.

