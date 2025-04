Secoloditalia.it - Opposizione comica sulla difesa europea: presenta sei mozioni diverse, ma accusa la maggioranza di spaccature

Con 144 voti a favore la Camera ha approvato la mozione unitaria dellasul Piano dieuropeo. Nessuna delle seite dall’è passata. I partiti di minoranza, pur essendositi all’appuntamento in ordine sparso, hanno incredibilmente cavalcato la tesi di una spaccatura nelle forze di governo. Il pretesto per sollevare l’ennesimo polverone sul nulla è stato l’assenza nel testo della parola “ReArm”. C’è però il “piccolo” dettaglio che il riarmo non è più il punto della discussioneal centro delle: Ursula von der Leyen ha tolto la parola dal tavolo il 21 marzo, quando ha chiarito che l’Ue deve farsi trovare pronta di fronte a una molteplicità di evenienze, ribattezzando “Readiness” il piano inizialmente chiamato “ReArm”.L’ennesima polemica pretestuosa dell’Benché il cambio di prospettiva risalga ormai a tre settimane fa, il Pd ha bollato la mancanza della parola riarmo nella mozione dellacome «scappatoia», Avs come «presa in giro», il M5s come «insulto» al Parlamento.