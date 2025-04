Francesca uccisa con un colpo di fucile il medico legale | Sparata a una distanza minima di 75 centimetri

medico legale Valerio Mastroianni dell’istituto di medicina legale casertano rese nel. Casertanews.it - Francesca uccisa con un colpo di fucile, il medico legale: "Sparata a una distanza minima di 75 centimetri" Leggi su Casertanews.it “La vittima si trovava a terra accanto al letto in una pozza di sangue con una gamba sinistra rannicchiata verso il petto. Era una posa innaturale. Il corpo era stato spostato”. Sono le dichiarazioni delValerio Mastroianni dell’istituto di medicinacasertano rese nel.

Francesca uccisa con un colpo di fucile, il medico legale: "Sparata a una distanza minima di 75 centimetri". Francesca uccisa con un colpo di fucile, al via il processo. Francesca uccisa con un colpo di fucile, no al rito abbreviato: Ciprian a processo. Francesca Compagnone, uccisa "per gioco" con un colpo di fucile: c'è la svolta. Caserta, Francesca Compagnone uccisa «per gioco» con un colpo di fucile: arrestato 25enne. Dottoressa di una guardia medica uccisa in un agguato a colpi di fucile. Ne parlano su altre fonti

RIARDO - Uccisa con un colpo di fucile dall’amico, i genitori parte civile: in aula anche l’ex fidanzata dell’imputato - 16:01:25 Si è aperta questa mattina l'istruttoria dibattimentale del processo per l'omicidio di Francesca Compagnone, 28 anni di Riardo, uccisa da un colpo di fucile il ventisei ottobre del 2022 ... (casertafocus.net)

Chi è Francesca Testino, schiacciata da una palma a Genova: "Morta sul colpo, una tragedia" - Orrore a Genova: chi è Francesca Testino, uccisa da una palma Francesca Testino abitava in via Ivrea, non lontano dal luogo della tragedia, insieme alla madre anziana. Per molti anni era stata ... (tag24.it)

Sabato lutto cittadino per Francesca morta sotto una palma - Sabato sarà giornata di lutto cittadino per la morte di Francesca Testino rimasta uccisa ieri per il crollo di una palma in piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce. A darne notizia il ... (rainews.it)