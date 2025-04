Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida si prende vittoria e maglia di leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.17.24: Joaositutto.per il portoghese, che ha ora 30 secondi di vantaggio su Schachmann e 38 su Lipowitz. Quarto Van Wilder a 49 secondi e quinto Skjelmose a 50. Il primo degli italiani è proprio Simone Velasco con 2 minuti e 18 secondi di ritardo.17.22:si è imposto con 28 secondi di vantaggio su Del Toro e Schachmann. Quarto posto per il francese Clement Champoussin e quinto per lo spagnolo Alex Aranburu. Bravo Simone Velasco (Astana), settimo al traguardo. L’azzurro è riuscito a rimanere con i migliori in salita, ottenendo comunque un bel piazzamento in unadifficile.17.21: Terzo posto per l’exdella generale, il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step).