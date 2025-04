Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia batte il Kazakistan e resta in corsa per la promozione!

Leggi su Oasport.it

Dopo aver strapazzato la Slovenia nell’esordio di ieri, con il risultato di 12-0, la Nazionale italiana disuottiene un’altra vittoria ai Mondiali Divisione I Gruppo B di Dumfries: sulbritannico, infatti, le azzurre superano 2-0 ilin una partita tirata nella quale non incassare reti è stato fondamentale per garantirsi il successo finale, caratterizzato dalle marcature di Kristin Della Rovere, nel primo periodo, e di Aurora Abatangelo, in coda al match.Con questo successo, quindi,sale a 6 punti in classifica dopo due partite, in una pool da vincere, che mette a disposizione un solo posto per lanel Mondiale élite. Domani giorno di riposo: la competizione iridata tornerà sabato 12 aprile con l’importantissima sfida alla Lettonia (ore 17:30), che nel pomeriggio di oggi se la vedrà con la Slovenia, in un raggruppamento completo dalla Corea del Sud e dalle padrone di casa della Gran Bretagna.