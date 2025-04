Secoloditalia.it - La Roma arcobaleno di Gualtieri oscura la campagna di Pro Vita: manifesti anti-gender rimossi e vandalizzati

Leggi su Secoloditalia.it

Non hanno resistito nemmeno una giornata. I cinquantaaffissi ada Pro& Famiglia per la“Mio Figlio No”, in difesa della libertà educativa dei genitori e contro l’introduzione di progetti Lgbt nelle scuole, sono statidalla città nel giro di poche ore. A ordinare la cancellazione è stato il Comune didel caro sindaco Roberto, che ha imposto alle ditte concessionarie la rimozione «in tutta la città», giudicandoli offensivi, discriminatori e dannosi per l’infanzia.“dannosi”, secondo ladiSecondo l’amministrazione capitolina, isarebbero «segnati da stereotipi nella rappresentazione della comunità Lgbtqai+, rappresentata come minaccia e dannosa per lo sviluppo dei bambini e dell’infanzia». Un giudizio che ha acceso immediatamente la controffensiva della Onlus.