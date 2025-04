Piazza pagata dai romani anche la Finanza col fiato sul collo di Gualtieri dopo la Corte dei Conti

Corte dei Conti, anche la Guardia di Finanza sta col fiato sul collo del sindaco di Roma Gualtieri per le spese per la manifestazione di Piazza del Popolo del 15 marzo scorso, covocata da Michele Serra e da Repubblica. Unendo i puntini, i fatti sono tanti: l’esposto del capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri; quello dei consiglieri comunali della Lega Fabrizio Santori e Maurizio Politi; quello dell’ex prima cittadina della Capitale Virginia Raggi. L’affondo di FdI. L‘affaire Gualtieri è poi finito sul tavolo della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, presieduta dal consigliere di FdI, Federico Rocca. Quindi, dopo la magistratura contabile e la Procura di Roma, vuole vederci chiaro anche la GdF. I pm capitolini hanno incaricato il nucleo Pef della Finanza di effettuare una ricognizione documentale in Comune: sarà acquisita la normativa, le missive, gli incarichi alle società che hanno contribuito ad allestire l’evento del 15 marzo scorso e la corrispondenza in genere. Secoloditalia.it - Piazza pagata dai romani, anche la Finanza col fiato sul collo di Gualtieri dopo la Corte dei Conti Leggi su Secoloditalia.it Non solo ladeila Guardia dista colsuldel sindaco di Romaper le spese per la manifestazione didel Popolo del 15 marzo scorso, covocata da Michele Serra e da Repubblica. Unendo i puntini, i fatti sono tanti: l’esposto del capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri; quello dei consiglieri comunali della Lega Fabrizio Santori e Maurizio Politi; quello dell’ex prima cittadina della Capitale Virginia Raggi. L’affondo di FdI. L‘affaireè poi finito sul tavolo della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, presieduta dal consigliere di FdI, Federico Rocca. Quindi,la magistratura contabile e la Procura di Roma, vuole vederci chiarola GdF. I pm capitolini hanno incaricato il nucleo Pef delladi effettuare una ricognizione documentale in Comune: sarà acquisita la normativa, le missive, gli incarichi alle società che hanno contribuito ad allestire l’evento del 15 marzo scorso e la corrispondenza in genere.

Piazza pagata dai romani, anche la Finanza col fiato sul collo di Gualtieri dopo la Corte dei Conti. Manifestazione per l'Europa pagata con i soldi del Campidoglio: indaga la Corte dei Conti. PIAZZA PRO UE PAGATA DAI ROMANI: LA PROCURA APRE INCHIESTA.

